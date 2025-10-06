Сподели close
Още една трагедия, това е път II-99 малко след с. Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години.

Това съобщи пътният експерт Диана Русинова във Facebook.

