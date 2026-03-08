която любителски дрон затвори за кратко въздушното пространство над летище "Васил Левски" в София, Група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в столицата, публикуваха официално изявление в социалните мрежи.
ФОКУС публикува целия текст без редакторска намеса:
Във връзка с разпространената в медиите информация за вчерашния инцидент с дрон в района на Летище София / Sofia Airport и последвалото медийно отразяване и коментари, в които бе направено внушение, че авиационни фотографи са свързани със случая, заявяваме следното:
На 7 март 2026 г. по време на проверка на службите за сигурност в района на летището е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той “НЕ разполага с дрон". След приключване на проверката фотографът “е останал на място и е продължил да снима", тъй като извършваната от него дейност НЕ е представлявала нарушение.
В различни медии бе разпространена невярна информация, че фотографът е притежавал дрон и го е предал доброволно на властите. Това НЕ отговаря на истината. По време на проверката НЕ Е установен дрон и такъв НЕ Е предаван на органите на реда. В телевизионен ефир, включително в репортаж и разговор в NOVA , бе направено и внушението, че по принцип снимането около летищата е забранено. Това твърдение също не отговаря на истината.
Заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи, до професионални фотографи и журналисти.
В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им. От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции.
Категорично отхвърляме опитите за внушения и вменяване на вина, както и набедяване на авиационни фотографи за незаконното използване на дронове, както и внушенията, че самото заснемане на самолети представлява незаконна дейност. Летищата в цял свят са “no fly zone" - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.
Оставаме отворени за диалог с медиите и институциите, така че подобни недоразумения да бъдат избегнати и авиационната фотографска общност да продължи да съдейства активно за безопасността на летищата в България.
