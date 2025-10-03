ЗАРЕЖДАНЕ...
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
©
Осигуряването на достойни условия на живот за хората в уязвима ситуация, нуждаещи се от подкрепа, е приоритет на министър Борислав Гуцанов. По време на парламентарен контрол министърът обясни, че до средата на 2026 г. трябва да приключи реновирането на съществуващите 81 дома за стари хора, за да могат те да отговарят на новите стандарти за качество. Ремонтите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.
"Във връзка с поетата от мен инициатива за разкриване на нови домове 115 общини са дали предложения за публични сгради, чието предназначение може да бъде променено. В момента колегите от АКСУ правят оглед на тези над 200 обекта. Ще видим кои могат с относително малко пари от държавата да бъдат отремонтирани и да се превърнат в домове за стари хора. Нека да си свърши Агенцията работата и ще ви информирам какви нови места ще открием“, коментира министърът.
От началото на годината служителите на АКСУ са извършили 700 проверки. Отнети са 17 лиценза на доставчици, които не изпълняват законодателните изисквания или дадените предписания. В рамките на кампанията за закриване на нелегалните места за настаняване на възрастни хора е прекратена дейността на 12 нелегални обекта. За настанените в тях около 400 души е осигурена качествена грижа.
Още по темата
/
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
11:57
Още от категорията
/
Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеждането на еврото да бъде без риск за бизнеса и гражданите
14:23
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
14:11
Разпоредени са проверки: Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината за бедствията
13:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.