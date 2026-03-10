Борислав Гуцанов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Гуцанов заяви още, че е важно да се направи Великденските и Коледните надбавки да бъдат част от закона.
"А не когато наближат, хората да чакат милостинята - независимо кой управлява. Имахме разговори с г-жа Сачева и се учудвам защо мултифондовете минаха толкова бързо в пленарна зала, а този закон, който пряко касае хората, все още не намира място за неговото разглеждане в дневния ред'', каза депутатът и допълни, че социалната политика не трябва да бъде ползвана за предизборни кампании.
''Хората и без това живеят тежко'', допълни той. Според него хората трябва да получат "подкрепа в тези безкрайно тежки месеци".
Гуцанов: Колкото може повече надбавки - толкова по-добре!
© ФОКУС
Още по темата
/
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:15
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:29
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на заплатите на шофьорите в градския транспорт
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
09.03
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
09.03
Благомир Коцев: Поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински
08.03
Още от категорията
/
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:08
Хасан Адемов: МТСП е готово с мерките, които искаме да заложим в пътната карта за пенсионната система
14:59
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
14:04
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:14
Терзиев: Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.