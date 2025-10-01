ЗАРЕЖДАНЕ...
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът.
По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката.
"Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства", коментира министърът, цитиран от bTV.
"Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете", посочи също той.
"Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа", обясни Гуцанов.
По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка, каза той.
