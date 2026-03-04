Борислав Гуцанов в парламента по отношение на разширяващия се конфликт, предаде репортер на ФОКУС.
Гуцанов призова да се види с какъв резерв разполага България, защото цената на петрола се покачва драстично - дали имаме достатъчно запаси от петрол, газ и всички енергийни ресурси.
"Трябва да се видят всичките планове за евентуална миграционна вълна. На следващо място, когато имаше два конфликта, толкова близко до нашата граница, трябва да се види каква е реалната ни готовност за действия'', заяви още Гуцанов.
"Правителството е длъжник на държавата и на българските граждани по този въпрос. Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативният съвет за национална сигурност", каза още депутатът и допълни, че първо правителството трябва да си свърши работа, защото ситуацията е много "сложна и ескалираща".
Гуцанов алармира за скок на цените на петрола и евентуален миграционен натиск към България
© ФОКУС
Още по темата
/
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
21:02
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
19:48
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
17:24
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
16:55
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
14:09
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
21:04
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
19:42
Министър подаде оставка!
15:37
Искра Михайлова: Кабинетът "Гюров" бе заченат от двама родители, единият днес се отказа, остана само Йотова
14:59
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
13:21
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
12:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.