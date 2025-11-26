Пет нови места за настаняване на възрастни ще обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов като част от борбата за осигуряване на достойни условия за живот на възрастните хора. Те ще заработят в резултат на усилията на министъра за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора и пълнолетни с различни затруднения.След разкриването на т.нар. "стаи на ужасите“, министър Гуцанов започна цялостна битка за осигуряване на достоен живот на възрастните – постоянни проверки в съществуващи социални услуги, прекратяване на работата на незаконните обекти, изграждане на нови държавно финансирани места за настаняване.В брифинга в Министерството на труда и социалната политика ще участват и кметове на общини, на чиято територия ще са новите социални услуги.