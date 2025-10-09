Борислав Гуцанов се срещна с директора на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу. Двамата обсъдиха актуалните предизвикателства, пред които е изправен пазарът на труда не само в България, но и в целия Европейски съюз.
"У нас 24% от населението е над 65-годишна възраст. Ситуацията в останалите части на Съюза не е много по-различна“, посочи министър Гуцанов. Той подчерта, че демографската криза е не само национален, но и общоевропейски проблем, който изисква координирани усилия и стратегически подход на ниво ЕС.
Министър Гуцанов представи пред Козмин Боянджиу инициативата "Избирам България“, насочена към завръщането на наши сънародници от чужбина и интегрирането на хора с българско самосъзнание, живеещи извън страната. "Стимулираме този процес със средства, които подпомагат завръщането в България, включително за намиране на детски градини, изучаване на български език и социална адаптация на семействата. След шестия месец от завръщането си участниците в програмата могат да получат еднократен стимул в размер на 30% от шест работни заплати за съответния сектор“, обясни министърът.
Той изтъкна, че мерките в подкрепа на мобилността и завръщането на българите от чужбина са пряко свързани със справянето с демографската криза и подпомагането на икономиката. "Това е не просто социална, а национална кауза, която може да обедини обществото и политическите сили“, подчерта още Гуцанов.
По време на разговора бе обсъдена и необходимостта от по-добра защита на правата на работниците на транснационално ниво, както и от ясна регулация за заетостта на граждани от трети страни, които все по-често стават част от европейския пазар на труда. Това съобщиха от МТСП.
Директорът на ЕОТ Козмин Боянджиу запозна министър Гуцанов с приоритетите на организацията, насочени към координирани действия за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда в Европейския съюз. Той подчерта, че липсата на работна ръка е общ проблем за всички държави членки и приветства усилията на България за намиране на устойчиви решения.
Министър Гуцанов увери, че България ще продължи да работи активно за гарантиране на справедливи условия на труд, равни права и социална сигурност за всички работници, независимо дали са български граждани, или идват от други страни.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.