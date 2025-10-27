33 159 деца са родени от деца през последните 10 години. Само за миналата 2024 г. са 2837. Това са стряскащи цифри. От една страна ние говорим, че сме в модерно и съвременно общество, живеем по едни правила, които по никакъв начин не кореспондират с това да имаме близо 3000 деца родени от деца миналата година. Това заяви социалният министър Борислав Горанов по време на дискусията за превенция на детските бракове, организирана от Държавна агенция за закрила на детето, предаде репортер наЗа да се избегнат тежките криминални престъпления, на които станахме свидетели през последната седмица, Гуцанов е убеден, че на първо място е важна семейната среда."Когато има ранно раждане, то до голяма степен обрича това дете до необразованост, до никаква възможност за грижа и естествено, че шансът да се случат тези неща е много по-голям", каза още той."Ако децата нямат достъп до образование и здравеопазване, няма как да очакваме те да имат друго мислене. Няма как да очакваме тези деца да разберат, че това не е някаква тяхна културна традиция. Мисля, че ние като общество сме длъжни да прекратим това безобразие, това безумие", допълни той.