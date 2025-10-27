ЗАРЕЖДАНЕ...
Гуцанов притеснен: Над 30 хил. деца са родени от деца през последните 10 години
За да се избегнат тежките криминални престъпления, на които станахме свидетели през последната седмица, Гуцанов е убеден, че на първо място е важна семейната среда.
"Когато има ранно раждане, то до голяма степен обрича това дете до необразованост, до никаква възможност за грижа и естествено, че шансът да се случат тези неща е много по-голям", каза още той.
"Ако децата нямат достъп до образование и здравеопазване, няма как да очакваме те да имат друго мислене. Няма как да очакваме тези деца да разберат, че това не е някаква тяхна културна традиция. Мисля, че ние като общество сме длъжни да прекратим това безобразие, това безумие", допълни той.
