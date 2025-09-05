Борислав Гуцанов по повод информацията, че екип на Инспекцията по труда е нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори.
"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички“, каза министърът.
В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.
"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега“, категоричен е министър Гуцанов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.