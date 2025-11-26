Гърмежи от пиратки, хвърчащи бутилки и линейки на протеста в "Триъгълника на властта"
© Фокус
Полицейското присъствие е изключително засилено, а на мястото вече пристигат линейки с екипи на спешна помощ.
"Фокус“ припомня, че движението в района на "Триъгълника на властта“ остава напълно блокирано.
Още по темата
/
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
21:10
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
21:08
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
18:34
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:59
Костадин Костадинов: Управляващите подготвят разпродажба на държавни активи заради липса на пари
14:59
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
13:02
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:31
Караджов: България може да използва опита на Чехия в либерализацията на железопътния транспорт
25.11
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Кьосев
преди 4 мин.
Ужас! Как ще спи Делян? Нагли българи, ще му пречат... Ще протестират "пред дома му"?Я веднага Дани Митов да прати милицията!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.