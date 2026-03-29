Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за нашата национална сигурност и независимост.

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по повод 22-годишнината от присъединяването на България към Северноатлантическия алианс.

По думите му днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници.

"Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията", допълни той.