Андрей Гюров обсъди с председателя на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, Виктор Илиев от БНБ, главния директор "Управление емисионно“ в БНБ Георги Чанев и главния секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски подготвяния от служебното правителство пакет мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса в България. Това съобщиха от Министрески съвет във Facebook.
"Досега практиката беше да се прилагат широки мерки с хеликоптерни пари, които се пренасят в инфлационни очаквания. Сега отделяме време и усилия за по-таргетиран подход. Първата мярка беше активирана днес – насочена е към най-уязвимите, хората с най-ниски доходи. Целта ни е в открит диалог с представители на бизнеса и финансовите среди да представим нашето виждане за най-подходящ пакет от мерки за справяне с кризата и да съберем максимално много мнения като обсъдим възможните сценарии. Целта на мерките ще бъде да се избегне затваряне на бизнеси и съкращаване на хора", сподели служебният премиерът.
"Важно е не само да посрещнем сегашната криза, но и да сме по-подготвени за следваща", посочи още Гюров.
"В БНБ се изготвя макроикономическа прогноза по възможни различни сценарии. Добре насочените мерки на фискалната политика могат да ограничат вторичните ефекти", изтъкна Виктор Илиев.
По време на срещата стана ясно, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток.
Председателят на Фискалния съвет на България Симеон Дянков подкрепи изработването на различни сценарии от правителството, които дават гъвкавост в мерките. Според него е особено полезно мерките да не са на калпак, а в момента би било грешка да се таргетират акцизи и ДДС, защото веднъж направени не позволяват гъвкавост.
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.