Андрей Гюров по време на срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в навечерието на заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе утре в Брюксел.
По време на срещата бяха обсъдени повишаването на сигурността, санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна, и Многогодишната финансова рамка.
Министър-председателят призова фокусът на Европа да остане върху руската агресия срещу Украйна и върху единния подход по отношение на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и влизането в сила на Заема за подкрепа на Украйна. В хода на разговора беше отбелязано, че потенциалното несъответствие в подходите, включително след ескалацията в Близкия изток и покачващите се цени на енергията, би навредило сериозно на ефективността на ограничителните мерки.
По отношение на ситуацията в Близкия изток, премиерът Гюров подчерта, че запазването на морската сигурност и зачитането на свободата на корабоплаване са от първостепенно значение. В същото време не трябва да бъде допускано Иран да разработва ядрени оръжия.
Гюров: Фокусът на Европа трябва да остане върху руската агресия срещу Украйна
