Андрей Гюров след срещата си с ЦИК.
"За подобряването на организацията по подаването на гласовете би било добре да има стандартен формат на параваните, които да бъдат осигурени централно, така че във всички секции да им едни и същи паравани", каза той.
Гюров е на мнение, че не трябва да се пренебрегват и "малките проблеми" в по-малките секции, тъй като по негови думи, когато има някакъв малък проблем той се мултиплицира и на други места.
Гюров посочи, че обучението на всички участници в секционните избирателни комисии трябва да бъде такова, че да се гарантира добрата подготовка при осигуряване честността на вота.
Разяснителната кампания ще започне в следващите няколко дни.
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
©
Още по темата
/
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
17:26
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
11:47
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
09:16
Даниел Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
Още от категорията
/
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато не се осигуряват достойни условия на труд и когато работят без трудов договор
19.02
Гюров каза "Да" на ЦИК
19.02
Манол Генов предаде поста на Юлиян Попов и му пожела "да отключва с мъдрост и да заключва с увереност"
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Брендо остава в затвора
14:08
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.