Главният секретар на МВР ми докладва, че има инфомация за огромна сума фалшиви евро, което ще бъде използвано за купуване на избори", заяви на брифинг на Координационния съвет за организацията на вота служебният премиер Андрей Гюров

По думите му кабинетът е положил усилия всеки български гражданин да може да гласува свободно, без натиск и с усещането, че държавата защитава правото му на избор.

"Първо, сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за оцелване на правилното квадратче на бюлетината. Второ - направихме крачка към истинска достъпност. И трето, може би най-видимото - показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове", допълни Гюров.

Той призова за висока избирателна активност, тъй като "от българските граждани зависи да обезсмислят тези усилия на купувачите на гласове". "Защото високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми", каза още служебният премиер.

От своя страна съветникът на премиера по въпросите за изборите Ваня Нушева посочи, че всички изборни книжа и материали, които са ангажимент на Министерския съвет и областните управители, са подготвени – разпечатани, разпределени и налични в достатъчни количества.

"Машините за гласуване са изпратени към всички секции, в които е определено да се гласува с машини. Това беше направено значително по-рано от предвиденото - още на 8 април машините бяха изпратени по специални куриерски маршрути", обясни Нушева.

"За изминалия месец не е останала нито една Областна дирекция на МВР, която да не е била посетена от ръководството на министерството - лично от министър Емил Дечев, и.д. главен комисар Георги Кандев и част от политическото ръководство. Това се прави с ясната цел да се внуши увереност у служителите на МВР, че няма приоритизиране на работата срещу която и да е политическа партия, както и да не се неглижират сигнали, подадени срещу различни политически субекти. Целта е да се внуши, че всички са равни пред закона", заяви зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.