223 лица са задържани до момента във връзка с изборни престъпления. Това заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на заседанието на Министерски съвет, предаде репортер на ФОКУС.

Служебният министър-председател коментира: "Ако се чудим това много ли е, малко ли е - нека си припомним, че народните представители в парламента са 240. Задържаните са опитали да подменят волята на хората и да заменят народните представители със свои".

Премиерът обясни, че заедно и.д. главен секретар Георги Кандев са били на посещение в Якуруда. По думите му, хората там са убедени, че всичко е свързано с изборите и гласуването - дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. "Това значи, че не са свободни - тук идва ролята на МВР - полицията трябва да бъде при хората. Тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода".

"Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват или да получат топъл обяд. Недопустимо е и затова с министър Хасан Адемов работим в посока превенция", коментира още Гюров.

Гюров сподели още, че понякога купеният вот се осъществява срещу минимална сума от 8 евро.

"Това е унизително. Гласовете се купуват и с фалшиви пари. Задаваме си въпроса кой стои зад купувачите на вот - кой иска да влезе в парламента чрез лихварите и тефтерите за вересия". заяви Гюров.

Акциите на Министерство на вътрешните работи срещу купения вот започнаха още в първия ден на предизборната кампания, като при тях бяха иззети над половин милион евро. Сред задържаните има действащи кметове, служител на "Социално подпомагане", ръководител на областна пощенска станция и други лица. В хода на операциите е установена практика за предлагане на храна срещу глас, включително опрощаване на задължения на клиенти в замяна на подкрепа на изборите. Дори във фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари.