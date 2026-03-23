Андрей Гюров във видео, публикувано в неговата страница във Facebook.
"Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии. Още от петък е започнах серия от срещи, защото вярвам, че добрите решения се раждат в диалог. Във време на криза хората очакват не просто думи, а ясна посока и разумни действия“, заяви министър-председателят и посочи, че първата среща е била с работодателските организации.
През тази седмица се очакват позиции от синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките, съобщи още Гюров.
"Нашата цел е ясна – мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа. Не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо", каза още той.
По думите му това, че държавата работи в условията на удължен бюджет, което ограничава възможностите, не е оправдание за бездействие, а е "отговорност да действаме по-умно, прецизно и с мисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите".
"В условия на външна криза трябва да се действа държавнически. Можем да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и че тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо", добави още Гюров.
Гюров: Работи се върху пакет от мерки срещу покачването на цените
