Андрей Гюров пред журналисти след като представи пред президента Илияна Йотова избраните имена за служебно правителство, предаде репортер на ФОКУС.
Гюров заяви, че е провеждал разговорите с предложените министри самостоятелно и, че носи цялата отговорност за кабинета.
По отношение на избора му за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев Гюров посочи:
"Фокусът на всички е върху вътрешния министър. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което ние виждаме в предишните избори, включително и в решението на Конституционния съд, е, че някъде се къса нишката в това МВР да установява нарушения по време на изборния процес и след това да виждаме наказателни присъди. Разчитаме, че г-н Дечев ще свърже тези две неща и ще направи така, че хората да знаят, че се носи отговорност за всякакви нарушения, които бъдат извършени по време на изборите. От друга страна беше важно вътрешният министър да бъде човек, който не е обвързан с една или друга политическа партия и не може да бъде обвинен, че ще води политическа кампания или ще подпомага с действията си определен проект", каза Гюров.
Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на главния прокурор
© ФОКУС
Още по темата
/
Стефан Янев: Поражда се хипотезата, че отговорността за съставянето на този кабинет ще бъде на премиера
17.02
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
17.02
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
Още от категорията
/
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
17.02
Нов член в КЗП
17.02
Мирослав Боршош: През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г.
17.02
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Един от най-големите и известни фитнеси в България попари клиенти...
21:31 / 17.02.2026
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
20:39 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.