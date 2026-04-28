Служебният премиер Андрей Гюров заяви в интервю за Дарик радио, че знае кой заплашва главния комисар на МВР Георги Кандев.
"Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно", допълни Гюров.
"Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си", каза още той.
"Това е една добра позната схема, в която с платени свидетели или с такива, които имат интерес, се скалъпва обвинение. Това е схема, която е работила досега", добави Гюров.
"Тогава, когато ни атакуват, нас не ни е страх, защото сме дошли да си свършим работата и няма да се уплашим", категоричен е Гюров.
"С формирането на новия парламент, ще дойде новото управление. Тогава хората няма да се интересуват кой кого заплашва, а ще се интересуват от това как ще се подобри живота им", каза още той.
ФОКУС припомня, че на 24 април главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи.
"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера!", каза той.
Освен това са дадени фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура.
"В прокуратурата има лице с прякор "Картофа“, което е дало фалшиви показания срещу главния секретар", обясни Ивайло Мирчев.
"Бившият председател на ВАС Чолаков, в разговор с посредник по дела във ВАС, е обсъждал получаване на подкуп за стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано незабавно от прокуратурата", каза още той.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.