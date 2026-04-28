Служебният премиер Андрей Гюров заяви в интервю за Дарик радио, че знае кой заплашва главния комисар на МВР Георги Кандев.

"Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно", допълни Гюров.

"Попитайте главния секретар кои са шампионите по купуване на гласове на изминалите избори и отговорът сам ще дойде на мястото си", каза още той.

"Това е една добра позната схема, в която с платени свидетели или с такива, които имат интерес, се скалъпва обвинение. Това е схема, която е работила досега", добави Гюров.

"Тогава, когато ни атакуват, нас не ни е страх, защото сме дошли да си свършим работата и няма да се уплашим", категоричен е Гюров.

"С формирането на новия парламент, ще дойде новото управление. Тогава хората няма да се интересуват кой кого заплашва, а ще се интересуват от това как ще се подобри живота им", каза още той.

ФОКУС припомня, че на 24 април главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи.

"Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера!", каза той.

Освен това са дадени фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура.

"В прокуратурата има лице с прякор "Картофа“, което е дало фалшиви показания срещу главния секретар", обясни Ивайло Мирчев.

"Бившият председател на ВАС Чолаков, в разговор с посредник по дела във ВАС, е обсъждал получаване на подкуп за стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано незабавно от прокуратурата", каза още той.