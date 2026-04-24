В ход е позорен опит за реванш. Това заяви във видеообръщение във Фейсбук служебният премиер Андрей Гюров.

Той коментира заплахите срещу главния секретар на МВР Георги Кандев:

"След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев.

Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа.

Това е отмъщение.

И предупреждение - към всеки, който си позволи да работи смело и по закон.

Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова - спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство.

Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР:

Виждаме ви!

И цяла България ви вижда.

Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР.

И всеки честен гражданин ще застане също.

Не сме уплашени и сме повече от вас!", каза още Гюров.