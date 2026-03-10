Андрей Гюров разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщиха от правителствената пресслужба.
Министър-председателят изтъкна активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане.
Той увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане.
Гюров подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.
Гюров и Фон дер Лайен обсъдиха Плана за възстановяване и устойчивост
© МС
Още по темата
/
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
21.10
Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
25.09
Още от категорията
/
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:08
Хасан Адемов: МТСП е готово с мерките, които искаме да заложим в пътната карта за пенсионната система
14:59
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
14:04
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:14
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:15
Терзиев: Отлагането на доклада за транспортната мрежа поставя под риск 141 млн. евро европейско финансиране
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.