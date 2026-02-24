Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от "Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.
Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.
Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.
В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на "Коалицията на желаещите"
©
Още по темата
/
МВнР: През последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героично постоянство на огромните опустошения
15:14
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
23.02
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
14.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Още от категорията
/
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
21:09
Йотова: Общините имат нужда от финансова автономия и самостоятелност при планирането и изпълнението на политики
16:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Митко
преди 1 ч. и 59 мин.
Гюров защо седна на този стол?
Квото Такоа
преди 3 ч. и 9 мин.
Мишкуване е цялата работа. Даже Полша им спря помощите, обаче ние имаме да даваме, за да може да сме бедни. И цените на тока са високи, за да има евтин ток за Украйна.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.