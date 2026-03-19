Искам да уверя, че България остава твърдо с НАТО. Дори като служебно правителство, нашата роля е да поддържаме посоката, да продължим изцяло да се придържаме към решенията на Алианса и да допринасяме за общата отбрана. Не смятаме, че сигурността може да бъде разделена - независимо дали се случва в черноморието, в Украйна или в други региони, ни засяга всички. Затова България стои твърдо заедно със съюзниците си. Това зяви служебният премиер Андрей Гюров, който се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в централата на Алианса в Брюксел. 

"Що се отнася за разходите за отбрана, за подкрепата за Украйна, за защитата на Източния фланг, региона на Черно море – винаги можем да разчитаме на вас", каза Марк Рюте.

Министър-председателят акцентира върху настоящия динамичен и нестабилен период в световен мащаб. Припомни, че агресивната война на Русия срещу Украйна поставя под въпрос основите на международния ред и международното право и представлява заплаха за европейската и евроатлантическата сигурност. Наред с това е налице значително нарастване на хибридните заплахи, включително дезинформация и опити за подкопаване на демократичните институции в Европейския съюз. За нас това не е абстрактен дебат, а реални предизвикателства, които се случват на прага ни, заяви Гюров.

Премиерът посочи още ключовото значение на Черноморския регион, който по думите му в миналото е бил коридор за свързаност и търговия, а днес се превръща в арена на геополитическо противопоставяне.