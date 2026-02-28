Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщиха от правителствената пресслужба.
Поводът е нанасянето на удари срещу Иран от страна на САЩ и Израел.
Още снощи МВнР предупреди за ескалация на риска в региона на Близкия изток, като отбеляза, че въздушните пътища и възможните канали за евакуация може да се окажат натоварени и дори силно затруднени.
По-рано днес пък американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са започнали "мащабни военни операции“ срещу Иран.
Гюров свиква Съвет по сигурността заради ситуацията в Близкия изток
© Булфото
Още по темата
/
Проф. Владимир Чуков пред ФОКУС: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
11:48
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
08:54
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Още от категорията
/
БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов
08:56
Димитър Марков: Скандалът с българския европрокурор е прецедент от създаване на службата. Последиците за България ще са репутационни
08:53
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Мая Манолова: Министърът на МРРБ да пощади хората поне от водната бомба, която ги чака, ако цената на водата скочи 14%
27.02
Уволненият директор на "Медицински надзор": Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза
27.02
Евродепутати, сред които и Емил Радев, поискаха мерки срещу несправедливи такси за деца в самолетите
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.