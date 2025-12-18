Румен Радев.
По думите му трябва да водим обществена дискусия за гарантиране на честността на вота. "Всички можем да сме полезни в това отношение", заяви Садъков.
Председателят призова всеки демократично настроен човек, който държи България да е демократична да помогне да имаме честни избори.
Хайри Садъков: Най-важно е да проведем честни избори
