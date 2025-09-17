ЗАРЕЖДАНЕ...
Хампарцумян: България се управлява от центрове, които не са избрани от хората хората в парламента или министерския съвет
©
"Статистиката е коректна спрямо това, което вижда. Спрямо това, което не вижда, може само да се прави предположение. Тя не работи с предположения, а с конкретни цифри“, поясни Хампарцумян.
Банкерът подчерта, че сивата икономика подкопава държавността:
"Тя позволява България да се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или министерския съвет, а някъде другаде.“
По думите му, проблемът няма бързо решение, освен ако обществото не покаже "нетърпимост към това“ и не спре да приема подобни практики.
Ниска ефективност на държавните разходи и водната криза
По повод водната криза у нас Хампарцумян коментира:
"Всички съоръжения искат поддръжка, искат обновяване. Не можа да се разбере какво стана с парите, които отиват за ремонт на язовири. Парите ги няма, но и вода няма.“
Той допълни, че ефективността на държавните разходи е изключително ниска, което допълнително усложнява управлението на публичните ресурси.
Още от категорията
/
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
11:10
69% от българите се тревожат, че ще получат несправедливото възнаграждение, което няма да покрива нуждите им
08:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
23:23 / 16.09.2025
Министър Генов: В липсата на вода ние сме спестили около 2 млрд. ...
22:45 / 16.09.2025
Разследват смъртта на пациент, чакал дежурния хирург цели пет час...
22:45 / 16.09.2025
Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
22:15 / 16.09.2025
Актуални теми
DeCommunism
преди 24 мин.
Теб пък кой те е избрал за някакъв та постоянно ръсиш мозък?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.