Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
©
Това каза прочутият роден финансист и бивш шеф на голяма банка у нас Левон Хампарцумян в "Пресечна точка“ по NOVA.
Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Причините са нарастващите разходи за труд на местните производители, както и високите цени на вноса. На този фон ръстът на заплатите ще се забави заради стремежа на частния сектор да запази конкурентоспособността си. Това са част от изводите в есенната макроикономическа прогноза на ЕК за страната ни през следващата година, каза още той.
Финансистът определи бюджета като некреативен.
Левон Хампарцумян смята, че бюджетът е направен така, че да задоволи колкото се може повече бъдещи избиратели на управляващите, и това е основната му цел.
Политиците имат две цели. Едната е да имат достъп до разпределението на нашите пари с обещания, и второто нещо, правейки това, пак да ги изберат, ако може. Тези две неща са основните цели на всеки един бюджет, заяви Хампарцумян.
Управляващите очакват да гласуват за тях. Дали ще гласуват, е друг въпрос, тъй като народната любов е изменчива работа. Половин, един милион директно зависят от управляващите.
От техните служби, работа, достъпи до публични пари, субсидии. Така че те нямат причина да искат драматична промяна и реформи, продължи банкерът.
Хампарцумян коментира и думите на Кристалина Георгиева за имотния пазар.
“Невероятната експанзия на ипотечното кредитиране крие рискове, защото имотният пазар е първият, който пада, когато настъпят кризи или стагнации в икономиката. Той е и последният, който остава, но не може да ядем тухли и керемиди".
“В България имаме разбирането, че трябва да притежаваме жилища. Ако човек възнамерява да живее в него, малко си е надценил възможностите, но ще оцелее. Но този, който го е взел за инвестиции, трябва да знае, че инвестира в една изключително волатилна и податлива на всякакви външни влияния сфера. И може да загуби много пари", предупреди Хампарцумян.
Още по темата
/
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Евростат отчита лек ръст на търговията на храни, напитки и тютюневи изделия у нас на годишна база
10.11
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
05.11
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
Още от категорията
/
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 2026 г. ще дадем над 1 млрд. евро, през 2028 г. ще са 1,7 млрд. евро
15.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
08.11
Производители: Планираните промени могат да доведат до фалити и край на много традиционни български храни от пазара
07.11
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.