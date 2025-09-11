"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.
"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.
Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.
"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Вс
По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.
"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.
Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.
smotan mc
преди 1 ч. и 5 мин.
Олигофрен нали преди два месеца друго се говореше.... Гнусна свиня
RZ75
преди 1 ч. и 32 мин.
Почти 20 години евросъюз и нито една оправена магистрала. Нито един политик в затвора. Нито една партия, която да има някаква реална ангажираност към България. Само предатели. Нещо като във вица с македонците: един македонец - войвода, двама македонци - чета, трима макенци - чета с предател. Правосъдие никакво, икономика никаква, аграриите на субсидии, а политиците на кока, а суверенът на барбитурати.
милковив
преди 1 ч. и 53 мин.
Пърцуцата и той взе да обръща палачинката! Досега обясняваше как с еврото идат мед и масло, а сега... нямало гаранции. Изключение ще направят само "успешните", (както той ги нарича), които щели да станат още по-успешни. Тоест богатите ще станат още по-богати. Само дето "успешните" в България са само мошеници, крадци и тарикати!
Квото Такоа
преди 2 ч. и 9 мин.
Ама ние сега като приемем еврото ще станем много богати, нали? НАЛИ?!!! :)
