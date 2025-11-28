Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата. Срещата се провежда в контекста на вчерашното спиране на процедурата по приемане на Бюджет 2026, предизвикано от широко обществено недоволство и многохилядния протест в София. Документът не получи одобрение и от социалните партньори и бе внесен в Народното събрание без предварително обсъждане в Тристранния съвет, което допълнително изостри напрежението.
Темата бе коментирана от финансиста Левон Хампарцумян и икономиста Румен Гълъбинов в ефира на NOVA NEWS.
Според Левон Хампарцумян основният проблем е липсата на стратегическа рамка, която да определя посоката на бюджета. "Мисля, че правим една съществена грешка. Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, която да стои най-отгоре. Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели. Ние в момента кърпим", посочи той.
Икономистът Румен Гълъбинов очерта основната политически цели на България в настоящата ситуация. "Политическата цел непосредствено е да влезем в еврозоната след няколко седмици… Другата – през следващата година да кандидатстваме и да влезем в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие", каза той.
По отношение на публичните финанси Гълъбинов прогнозира, че България ще запази около 3% бюджетен дефицит и през следващата година, като нов лимит на дълга е неизбежен. "По-важно е съотношението дълг към БВП да се движи около 25 - 30%. И мисля, че ще остане около 30% през следващите три години", добави иконимистът.
По думите на Хампарцумян "3% дефицит не е добра цел". "3% означава затруднения, проблеми, защото нормалното нещо е да имаме балансиран бюджет. Особено в години, в които няма някакви драматични външни шокове, защото такива може и да има в бъдеще", коментира финансистът.
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
© NOVA NEWS
Още по темата
/
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
15:03
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
12:38
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
10:41
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:42
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Владислав Горанов: Бюджетът не може да бъде чисто нов, защото днешната сметка е резултат с натрупване
27.11
Проф. Румяна Коларова за Бюджет 2026: Пренебрежението към Тристранния съвет изигра лоша шега на управляващите, дръпна дявола за опашката
27.11
Още от категорията
/
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
11:00
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
10:13
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове
10:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.