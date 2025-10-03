ЗАРЕЖДАНЕ...
Хаос на "Хемус": Колите обръщат в насрещното!
Има ужасно задръстване между 18 и 23 км по магистралата в посока морската столица, колите се връщат наобратно в насрещното заради блокираното движение.
Припомняме, че движението по "Хемус" е спряно и в двете посоки заради снегопочистване, както за тежкотоварни МПС-та, така и за леки коли.
Шофьорите съветват да не се тръгва на път заради усложнената обстановка, а от "Фокус" ви съветваме да се движите с повишено внимание!
