Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
"Ако това се случи, а това е много вероятно да се случи, това ще даде много силен тласък и подкрепа на проруските настроения, и ще е цяло чудо ако удържим, защото тяхната логика е да дестабилизира това проевропейско управление, и да върнат България в орбитата на Русия", каза Александров.
"Престои да видим дали някои от хората, които страстно се кълняха в ценностите на либерализма и на Европа, действително ги изповядват или са готови по опортюнистични причини, с надежда да се закачат за властта, да предадат това правителство, което съвсем ясно, категорично, бих казал много прозрачно и много целенасочено води страната към нарастваща интеграция с Европа, и дали не са готови в името на краткосрочните си политически печалби за пореден път да провалят бъдещето на страната", обясни социалният антрополог, подчертавайки, че се намираме в много критичен момент.
Той се надява здравият разум и мисълта за бъдещето на децата да "спре българските граждани от саморазрушителни действия и самоубийствени или политически ходове."
За него нормалността е под обсада, а идеята за нормален, предсказуем, подреден и добронамерен свят, в който се развиваме, а не полудяваме, е много сериозно атакуван от различни посоки.
