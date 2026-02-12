Андрей Гюров.
"Основателно е да очакваме политически натиск върху тези, от които зависи, кой да изпълнява длъжността главен прокурор. А иначе може да очакваме много действия, но трябва и да сме наясно по закон, кои действия можем да очакваме от правителството", смята той.
По думите му в политиката се забелязват първите признаци на нормализация, за което основна заслуга има президента Йотова. "Тези консултации, да, бяха в някаква степен необяснимо дълги, но в крайна сметка тя направи усилие и успя да нормализира политическия диалог между президентската институция и политическите партии. Нещо, което беше силно дефицитно в последните години".
"Гюров сигурно е прав, когато казва, че формално не е член на ПП-ДБ, но мисля, че отдавна за публиката е ясно каква е неговата политическа принадлежност и на коя партия той симпатизира и от коя партия произхожда в своята политическа битност. В този смисъл за мен, този опит да се разграничи някакси от "Продължаваме промяната", е малко странен, доста закъснял, но може би е послание в посока на това, че служебното правителство ще е независимо, че ще е обективно, че ще в ролята на безпристрастен арбитър в политическия процес, особено по отношение на организацията на избори, което не мога непременно да определя като нещо лошо", обърна внимание Харизанов.
Според него когато власт се получава по служебен път е по-добре политиците да са малко по-смирени и да се постараят да бъдат максимално независими и безпристрастни в действията си.
Харизанов: Служебно правителство на Андрей Гюров ще е натоварено с много очаквания
©
Още по темата
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
11.02
Още от категорията
/
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
19:31
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
19:30
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
18:03
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.