Хасан Адемов на среща с представители на всички национално представителни синдикални и работодателски организации. В нея участие взеха и заместник-министрите Наталия Ефремова и Румяна Петкова.
Министър Адемов припомни, че Народното събрание възложи разработването на Пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система на няколко институции, сред които Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите, Национална агенция за приходите и други.
"МТСП е готово с мерките, които искаме да заложим. Очакваме становищата на другите институции“, обясни Адемов. Социалният министър допълни, че тези предложения стъпват на анализите на Икономическия и социален съвет, Националния осигурителен институт и експертите от министерството. Той беше категоричен, че за да се приеме въпросната Пътна карта, трябва широк обществен консенсус и затова трябва да се работи тясно със социалните партньори.
"Амбицията ни е да оставим финализиран вариант на Пътната карта на следващия редовен кабинет. Желанието ми е да приключим задачата. Не за мен, не за вас, а за гражданите“, допълни Адемов.
За активизиране на работата по механизма за определяне на минималната работна заплата, както и по транспониране на директивата за равното заплащане на жените и мъжете се разбраха още екипът в МТСП и социалните партньори.
Пред синдикатите и работодателите министър Адемов представи и основните акценти в работата на социалното министерство в мандата на служебния кабинет – провеждането на честни и свободни избори и подпомагане на уязвимите граждани. Активно се работи и по приемането на работеща
Наредба за енергийната бедност. С нея трябва да се създаде устойчив механизъм за подпомагане на хората, които имат нужда от подкрепа. Това става особено наложително в условията на нарастващите цени на електроенергията, водата и основни хранителни продукти.
