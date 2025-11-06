Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
И допълни: "Това, което виждаме в момента е, че онези прословути 260 млн. евро, които бяха за стартови и начални заплати в системата на здравеопазването, сега отиват към болничната помощ. Това, което стана известно от вчера е, че ще бъдат разпределени през клинични пътеки, но има една малка подробност - специализиращите лекари нямат участие в изпълнението на клинични пътеки. И тогава възниква естествено въпроса за това как ще бъдат разпределени тези пари и дали няма за пореден път да бъдат разочаровани младите лекари?
Според Адемов това дава основание за предполагаеми законодателни промени.

