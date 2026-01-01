Хекимян: "Боже, пази България" - най-силната фраза, която нося в себе си още от дете
Думите, изписани по т.нар. гурт - ръба на сребърните ни пари от царско време. Щастлив съм, че ще бъдат изписани на българските евро монети. Това написа в социалната мрежа председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян.
Той разказа и историята на българския лев в собственото му семейство:
Левът на първата снимка е от 1882 г.
Най-старата българска монета, запазена и предавана през поколенията в моя дом от времето моите прадядовци и прабаби.
Като дете ги разглеждах в захлас. В семейството ни има и други – с образите на цар Фердинанд и цар Борис III.
Банкноти със сатрапа Георги Димитров...., но и с емблематичната гроздоберачка.
Една от най-красивите за мен винаги е била двулевката с образа на Севастократорица Десислава след Промените.
Изминали сме дълъг път като народ - от Възраждането до днес, когато ставаме неделима част от най-силния отбор в Европа.
Да, левът като монети и банкноти винаги е бил изключително красив.
Но вярвам, че пътят, по който тръгваме сега, е за добро. За по-силна България.
Важно е да се каже ясно и честно - присъединяването ни към клуба на богатите в Европейския съюз не е случайност и не е заслуга на моментни политически проекти.
Този процес започна и беше последователно отстояван от ГЕРБ, които поеха отговорността и платиха политическата цена - години наред подложени на атаки, реч на омразата и целенасочени хибридни войни.
Човекът, който направи процесът възможен, се казва Бойко Борисов - под чието политическо лидерство България пое по пътя на финансовата дисциплина, стабилността и стратегическата европейска интеграция.
И днес ГЕРБ отново постъпи отговорно - пое тежестта да има редовно правителство, като плати цената на компромисите в името на държавната стабилност.
Това не е заслуга на променкаджии, на самопровъзгласили се "демократични“ формации, на наследници на комунистически структури и на политически играчи, които печелят от разделението на нацията.
Ето какво още пише той:
Особено място в този път към еврото заема Българска народна банка.
С професионализъм, последователност и институционална памет БНБ беше и остава гръбнакът на финансовата стабилност на държавата и ключов фактор за готовността на България за еврозоната.
Именно БНБ, заедно с целия български банков сектор, гарантира доверието в системата през годините на кризи, политическа нестабилност и външен натиск.
С българските евро монети над 350 милиона европейци ще държат в ръцете си символи от нашата история и духовност - образите на Паисий Хилендарски, Иван Рилски и Мадарския конник.
Това не е отказ от идентичност.
Това е българско присъствие в сърцето на Европа – видимо, разпознаваемо и достойно.
Не е време да се делим.
А днес ясно се очертават две крайности – едните, които "съхраняват“ лева, и другите, които осмиват борбата за него, без да осъзнават, че всъщност осмиват самата ни национална валута.
И двете крайности принизяват разговора.
В опитите си да бъдат остроумни, вторите дори не разбират, че омаловажават символ, който все пак част от българската държавност.
Да, битка трябва да има. Но тя, за съжаление, винаги е била една и съща – да се съхраним като народ.
И без "лев“ на парите си нашите предци са се определяли и гордеели, че са българи.
Ще го правим и занапред – защото не парите, а езикът, традициите и Бог ни правят това, което сме като народ.
Да живее България!
Още по темата
/
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
10:22
Още от категорията
/
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
13:45
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 2 мин.
Боже пази България от такива, като вас!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.