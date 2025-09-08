По-рано "Фокус" ви съобщи, че и хеликоптер ще помогне за овладяването на огъня, а в Община Свиленград бе обявено частично бедствено положение.
Хеликоптер "Кугър“ от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в района на с. Лисово, съобщиха от Министерството на отбраната. Той е с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в района на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково. Вертолетът излетя в 18:05 ч. днес, 8 септември, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.
Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара е по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.
В гасенето на пожара участват и екипи на РДПБЗН - Хасково, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.
Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.
Към този момент няма опасност за населените места.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.