Хиляди българи получиха медицинска грижа и съвети от водещи специалисти
консултации и грижа от водещи специалисти в страната.
До момента турнето премина през Своге, Луковит, Радомир, Полски Тръмбеш, Хисаря, Хърлец, Бутан, Пловдив, Карлово, Петрич и Шабла, като навсякъде срещна огромен интерес и пълна подкрепа от партньорите си в лицето на местните власти. Само през летните месеци бяха проведени над 9 000 консултации, а повече от 6 000 души се включиха в кампанията, съобщават организаторите, цитирани от "Фокус".
"Шатрата на здравето“ посрещна жители от всички възрасти, които имаха възможност да проведат безплатни индивидуални консултации и да направят измервания на показатели като кръвно налягане, кръвна захар, ЕКГ, ехография, анализ на телесния състав и други. Програмата включваше още образователни лекции и спортни активности, чиято цел бе да вдъхнови посетителите за по-активен и здравословен начин на живот.
През септември турнето ще направи своята последна спирка преди големия финал, а през октомври в София ще се състои тържественото закриване и тегленето на победителя от томболата, в която се включиха участници от всички градове. Голямата награда е генетично изследване за определяне на подходящите и неподходящите за консумация храни според индивидуалния генетичен профил.
"Това е мисия, а не просто кампания. Искаме да достигнем до всеки, който има нужда от насока, подкрепа и човешко отношение. Летният етап доказа, че българите търсят качествени съвети за здравето си, затова не само че не планираме да спрем дотук, а вече активно работим по концепцията за следващата година. Очакваме с нетърпение финала в София, който ще бъде кулминация на всичко постигнато до момента, като се надяваме с него да дадем ясен знак, че
"Национално турне на здравето" не е просто една сполучлива идея, а възможност за промяна на разбиранията и нагласите на българите, касаещи здравето им и най-вече отношението им към превенцията и профилактиката“, сподели Цветомир Ганев, търговски директор на CodeHealth.
