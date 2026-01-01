10 480 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Това показват данни на МВР, цитирани отТрадиционно акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.Извършен е контрол на общо 11 771 водачи и пътници, като са съставени 2153 фиша и 369 акта за установени административни нарушения.В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4 водачи, а двама са отказали да бъдат тествани.