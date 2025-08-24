ЗАРЕЖДАНЕ...
Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка
Жители на града считат действията на институциите за умишлени. Според тях проблемът се корени, не в липса на вода, а в лошото й управление и липса на координация между отговорните институции.
Последваха и искания за оставка на ръководството на община Плевен и замерване с боклуци на регионалното ВиК.
Анонимен
преди 30 мин.
Баце каза ,че вода ще има ,ама няколко години ще ходят с ароматизатори на врата
