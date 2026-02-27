Хиновски: Както при дистанционното отчитане, така и при обикновените електромери са установени завишени сметки
"Големият длъжник на обществото са крайните снабдители, които не дадоха смислено обяснение“, подчерта пред NOVA NEWS Хиновски. Като възможна причина се посочва софтуерен бъг, но не се изключва и кибервъздействие. Според него е важно някое от електроразпределителните дружества да излезе публично с конкретен анализ – какво е проверено и какви са резултатите.
ЕРП-тата са под контрола на КЕВР, която вероятно е изискала анализ, но такъв засега не е представен публично. Хиновски уточни, че няма разделение по вид електромери – както при дистанционното отчитане, така и при обикновените уреди са установени случаи на завишени сметки. Той не смята, че става дума за злонамерено действие, а по-скоро за технически или организационен проблем.
По отношение на цената на водата експертът коментира, че предишното правителство е направило "хитър ход“, като не е заложило увеличението и го е оставило за следващия кабинет. Според него обаче повишаването на цените е необходимо, за да се осигурят средства за инвестиции и да се намалят огромните загуби по водопреносната мрежа.
Д-р Хиновски засегна и темата за шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ и повреждащата се мембрана. Според него става въпрос за нормален експлоатационен проблем, свързан с изчерпването на проектния ресурс. Той припомни, че блокът вече работи десет години след първоначално предвидения срок.
"Този проблем се драматизира спекулативно“, заяви той и предупреди, че подобни внушения могат да доведат до негативно отношение от европейските партньори – както се е случило в миналото със спирането на малките реактори 1-4 блок. Хиновски подчерта, че няма никаква опасност от авария в централата.
От Българския енергиен и минен форум са предложили стратегически документ. Той има за цел да постави сектора на "истинска пазарна основа“ и да стимулира икономически растеж. Сред предложенията са инвестиции в изграждане на водноелектрически централи по Дунав, развитие на геотермални проекти в Северна България, както и преструктуриране на големи енергийни дружества. Предлага се също мораториум върху изграждането на големи фотоволтаични инсталации с мощност над 20 мегавата.
