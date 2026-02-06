Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
© NOVA
По думите му основната причина за високите сметки е по-дългият период на отчитане. "Говорим за сметки за повече от 45 дни, вместо стандартните около 30“, обясни Хиновски. Той уточни, че инкасаторите са започнали отчетите по-рано заради подготовката за превалутиране и очаквани административни затруднения около прехода към еврото. Това, в комбинация с по-високото потребление по време на коледните празници, води до по-големи суми във фактурите, според експерта.
Хиновски не изключи и възможността за технически или софтуерни грешки при превалутирането, макар и да ги определи като по-малко вероятни. "КЕВР ще влезе в детайлни проверки и ще анализира всяка фактура“, подчерта той. Според него засега няма данни за манипулирани електромери, а по-скоро за административни и отчетни особености.
Енергийният експерт беше категоричен, че потребителите трябва активно да търсят правата си. Жалбите следва да се подават първо в клиентските центрове на електроразпределителните дружества, като към тях се прилагат фактурите. "Проверява се дали показанията са правилно отчетени и дали е спазен 30-дневният срок. По-дълъг период на отчитане не би трябвало да се допуска“, заяви Хиновски.
Експертът прогнозира, че проверки ще установят нарушения, но основният извод ще бъде свързан с по-високо потребление, натрупано в по-дълъг отчетен период. Според него случаят отново поставя на дневен ред и нерешения проблем с енергийно бедните, за чието подпомагане все още липсва политическа воля.
Още по темата
/
Манолова помага при подаването на жалби срещу сметките за ток: Сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства
16:36
ЕНЕРГО-ПРО: Високото потребление е основната причина за по-високите сметки за електроенергия през януари
16:20
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
11:37
Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
05.02
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
05.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер
15:42
Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
08:32
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и членство в ОИСР до края на 2026 година
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.