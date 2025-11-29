Хит сешоари на Черен петък: В България - 860 лв., в САЩ - 505 лв., а в Англия - 445 лв.
Колко струват популярна марка смартфон последен модел, парфюм, обувки и сешоар, който е един от най-желаните подаръци.
Едни и същи марки, един Черен петък. Намаленията обаче са различни. Най-осезаема е разликата в намалението на популярна марка сешоари. Те са двойно по-скъпо в България дори и след намаленията. Разликата в останалите продукти е от 100 до 400 лева. Много наши сънародници споделят, че в чужбина е по-евтино.
Повечето българи нямат отделен бюджет за Черния петък – купуват това, което на момента изглежда изгодно.
В родината на Черния петък Съединените щати инфлацията, “шътдауна" на правителството и митата почерниха деня за милиони хора тази година. Но въпреки това над 187 милиона американци ще пазаруват този уикенд.
Традиционно всички потребители търсят най- добрата промоция, а надпреварата за нея сега е по скоро онлайн до изчерпване на количествата, отколкото на вратата на магазините, където сме виждали навалици. Сега потребители използват изкуствен интелект и следят добрите оферти с информация от т.нар създатели в социалните мрежи. Освен прогнозите и инфлуенсърите, има и друг тренд, който призовава за спестяване, преподаряване на подаръци и бойкот на Черния петък.
Във Великобритания десетки хиляди българи са на лов за големи намаления. Очаква се британците да похарчат 9,52 милиарда паунда този уикенд. Главно пазаруват онлайн от китайски сайтове.
Една от най-авторитетните компании за пазарни проучвания Which разкри, че 8 от 10 оферти за Черен петък всъщност са били по-евтини или на същата цена по друго време на годината. Британците бяха призовани да използват сайтове за сравняване на цени и да се допитват до изкуствен интелект дали дадена стока наистина е изгодна.
Британски инфлуенсъри дават съвети как да се справим с прилива на допамин, когато сме попаднали на голяма оферта и сайта ни пришпорва да купуваме, защото остава само една бройка. Според тях е хубаво да запазим избрания артикул в онлайн в кошницата си поне за 48 часа. Този прозорец ни дава малко пространство за глътка въздух. Помага ни да прекъснем емоционалната еуфория от сделките. А и повечето сайтове дори ще ни изпратят имейл с код за отстъпка. Ако продължаваме да го искаме два дни по-късно, може да си го купим наистина. Но в 9 от 10 случая ще осъзнаем, че не е било задължително. Това е било просто маркетингов трик.
Защо в България е по-скъпо?
"Има обективно обяснение – веригата на доставки. Зависи колко е дълга тя, зависи какъв е транспортът, какви са условията на съхранение, какви са продуктовите такси, какви са регулациите на конкретния пазар, на който влиза продуктът. Така че, за жалост, това е обективно обусловена разлика", заяви Аксиния Баева, заместник-председател на БРА.
