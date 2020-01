Хлябът поскъпва

© e oca, aa aaa ea eceae a aoa ao c a eae caae. o e ѝ e ca oec o o ace, e eeaa oa eoa o ocaeo a oa aa.



"e e acae a ca ec, aoo ocae a aceeeo e eo a oae a oeo ooee. ac eaa e ca ooa o ca c ooca a ce a ec, aa eooco, o aeoo a a ae, e caa e aeaa. Oaaa a oaae a o ace ee a ac ca oo eo, aa e .



"ae ca ecaa ao e ca oa a a a, ao ce eoooe a coce ee, oo oca coa coa eoa oeaa coa e ee ea aaa a Ceoaa aa. Ceoaa aa a oo ac ee oeea a 2 co a oa , ao ce aae a e a oco co o e 3-4 o. eaaoca a e ce a eo eco ooeco ae.