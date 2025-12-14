Хората, кръстени с едно от тези седем имена, днес имат празник
©
Православната църква на този ден почита паметта на светите мъченици Тирс, Левкий, Филимон, Аполоний, Ариан и Калиник заедно с техните сподвижници.
Те са пострадали в Кесария Витинска по време на управлението на император Декий (249–251 г.).
Църковният календар отбелязва 14 декември като 11-та Неделя след Въздвижение.
Според народните вярвания на този ден има и забрана – не бива да се прави бъркотия вкъщи, защото това може да доведе до неприятности в семейството.
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
09:16
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Няма да е приятно да видим наполовина банковите си сметки
13.12
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
13.12
"Когато сме заедно, мисията винаги е възможна": Млади скаути от Шумен разказват за доброволчеството
13.12
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.