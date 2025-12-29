Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира за констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица. Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.Във връзка с данните, предоставени от НАП, е инициирана проверка от НЗОК. Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия.При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения. При необходимост, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.Съвместната работа между държавните органи показва своята ключова роля за разкриване и предотвратяване на злоупотреби, за засилване на контрола и за защита на публичния ресурс в здравната система.Информация за резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъде предоставена след тяхното приключване.