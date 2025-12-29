"Хоспитализирани", но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
Във връзка с данните, предоставени от НАП, е инициирана проверка от НЗОК. Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия.
При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения. При необходимост, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.
Съвместната работа между държавните органи показва своята ключова роля за разкриване и предотвратяване на злоупотреби, за засилване на контрола и за защита на публичния ресурс в здравната система.
Информация за резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъде предоставена след тяхното приключване.
Актуални теми
Nako_1912
преди 2 ч. и 32 мин.
А, колко са били на почивка на Слънчака, Китен или в Гърция - никой не може да ги хване.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.