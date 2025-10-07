Сподели close
Хотел в Лозенец е под вода. Улиците и тротоарите в курортния град също санаводнени.

Кадри, разпространени от Meteo Bulgaria показват наводненото лоби на хотела, плаващи шезлонзи и шатри, а от басейна е останал само върха на стълбата. 

Според очевидеца, който е изпратил клиповете до Meteo Bulgaria, водата е дошла с вълна. 

"Фокус" припомня, че днес на територията на цялата община е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини заради проливните дъждове.