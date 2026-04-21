Хотелиерският бранш предупреждава за сериозна криза на пазара на труда, която застрашава бъдещето на туризма у нас. Данните сочат, че работната сила в България не само застарява, но и намалява със 7% за последното десетилетие. Най-критичен е спадът при младите кадри (15–24 г.), чийто брой е намалял с близо 28%.

Според данни на Българска хотелска асоциация над 64% от работодателите изпитват затруднения при намиране на служители. Допълнителен натиск оказва и ръстът на разходите за труд, който изпреварва икономическия растеж, пише ФОКУС.

В този контекст от бранша заявиха, че наемането на сезонни работници от трети страни е ключов фактор за устойчивостта на сектора.

"Чуждестранните служители не само компенсират недостига на работна сила, но и подпомагат изграждането на по-стабилна организационна структура и възможности за развитие на постоянния персонал“, посочиха от Българска хотелска асоциация по време на дискусия "Актуални предизвикателства при наемането на работна сила от трети страни“.

Хотелиерите се оплакаха от административни затруднения при издаване на визи, необходимост от допълнително обучение и интеграция, както и високи разходи за работодателите. България остава сред страните в ЕС с най-висока тежест на разходите за сезонен труд, което поставя бизнеса в по-неблагоприятна конкурентна позиция.

Последствията след пандемията за хотелиерите

Хотелиерството е сред най-засегнатите отрасли, като заетите лица в сектора са намалели с 25% след пандемията, въпреки увеличението на местата за настаняване и ръста на нощувките. В същото време търсенето на персонал продължава да нараства. Само през 2025 г. необходимостта от работна сила в страната достига 231 хил. души, като значителен дял от недостига е именно в туризма.

Исканията на бранша

Българска хотелска асоциация призова за облекчаване на процедурите за наемане на работници от трети страни, както и за дългосрочни политики, насочени към развитие на човешкия капитал в туризма. Според Българска хотелска асоциация, без координирани действия между институциите и бизнеса, секторът ще продължи да изпитва сериозни затруднения в осигуряването на необходимите кадри.