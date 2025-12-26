Храните, които регистрираха най-голямо поскъпване от януари до ноември
© Фокус
Сред стоките с най-отчетливо увеличение е брашното тип 500 (1 кг), чиято цена е нараснала с 15,66% за година. Данните показват рязък ценови скок на 5 февруари, когато цената се покачва от 1,66 лв. на 1,93 лв.
Оризът, един от най-често използваните продукти в домакинствата, е поскъпнал с 10,75% спрямо началото на годината, показва проверката на businessnovinite.bg. Бобът отчита по-умерен ръст от 4,09%, като ценовият му пик е през април – 6,14 лв. за килограм, а през ноември стойността му е 6,11 лв.
Най-сериозното увеличение при млечните продукти е отчетено при маслото (250 г) – 23,24% ръст, като цената се повишава от 8,73 лв. през януари до 9,12 лв. през ноември.
При месото също се наблюдава поскъпване. Свинският бут без кост е с 9,61% по-скъп, а цялото охладено пиле (1,2–1,4 кг) отчита увеличение от 6,22% – от 8,03 лв. през януари до 8,37 лв. през ноември. Хляб "Добруджа“ (650 г) е поскъпнал с 28,19% – от 1,57 лв. до 1,91 лв.
Спад при част от цените
Не всички продукти обаче следват възходяща ценова линия. Олиото отчита значителен спад от 18,76%. Захарта (1 кг) също е сред малкото стоки с по-ниска цена спрямо януари – спад от 13,64%, от 2,59 лв. до 2,47 лв.
При млечните продукти прясното мляко (3,2–3,8%, 1 л) поевтинява с 3,38%, а киселото мляко (2%, 400 г) – с 5,16%. Бялото саламурено сирене от витрина поевтинява с 1,17%, а кашкавалът от краве мляко – с 2,91%.
Зеленчуци и плодове – разнопосочни движения
При плодовете и зеленчуците картината е разнообразна. Домати поевтиняват с 13,98% – от 4,99 лв. за килограм през януари до около 4 лв. през ноември. Краставиците отчитат още по-голям спад – 21,18%.
За сметка на това картофите поскъпват с 2,87%, а ябълките бележат най-сериозното увеличение в групата – 44,84%, от 3,05 лв. през януари до 3,65 лв. през ноември. Бананите поевтиняват с 1,30%.
Още по темата
/
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Още от категорията
/
Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
12:42
Проф. Кантарджиев: Не е полезно имането на махмурлук, пиеш за удоволствие, така че да се повишава имунитета ти
11:15
Неврокопският митрополит Серафим: Имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството
08:39
Проф. Борислав Георгиев: Нужно е движение, правилна храна и здравословен сън, за да живеем дълго
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.