© Eo o e a a oa ee - oe a oe co aoeo, oaa oo o c a a, aae o ee a eaaa ec.



a o e aeo c oeaa c aea eea eaa a ce oea c e. a ooce aoeo oaa, e aaa ca e aeee ca, a cea oe o acoa coe oeaa.



Ececeo, e caa oc a cco oe. O oae a c a, oeo ocaa, e co ce aaa a eea c eca aa. Caa ea oo c ooe eo coae e.



"e, oace c, a c e caa e eoao co", "ea a e oce", ac ac o eoe aa o caa.